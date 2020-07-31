В Татарстане пьяный мужчина утонул в пруду

В Татарстане местный житель погиб, проигнорировав запрет на купание. После дозы алкоголя мужчина из деревни Карадуван Балтасинского района РТ пошел окунуться в пруд Бакый куле.

Его тело со дна водоема пришлось доставать товарищу. Именно собутыльник погибшего и вызвал спасателей, предает пресс-служба главка МЧС по РТ.

Всего на происшествие привлекалось от РСЧС 11 человек и 4 единицы техники.

В МЧС подчеркивают, что место не оборудовано для купания. На входе имеются аншлаги, предупреждающие, что заходить в воду запрещено.