Роспотребнадзор Татарстана проверит «Ривьеру» после фото и видео с толпами отдыхающих

Фото: соцсети

Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало проверку в казанском аквапарке «Ривьера» после фото и видео с толпами отдыхающих, рассказала замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

Она отметила, что скопление такого количества людей действительно пока запрещено. В ведомство информация об этом поступила вчера, сегодня специалисты уже проводят проверку.

«Там задействован не столько аквапарк, сколько открытые места: бассейны и места отдыха около них», — рассказала Авдонина.

По ее словам, результаты проверки сотрудники Роспотребнадзора озвучат завтра.

В начале июля из-за жары толпы татарстанцев ехали купаться и загорать на пляж «Камское море» в Лаишевском районе республики. Из-за наплыва отдыхающих полицейские начали проводить рейды.