Роспотребнадзор Татарстана проверит «Ривьеру» после фото и видео с толпами отдыхающих
Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало проверку в казанском аквапарке «Ривьера» после фото и видео с толпами отдыхающих, рассказала замруководителя ведомства Любовь Авдонина.
Она отметила, что скопление такого количества людей действительно пока запрещено. В ведомство информация об этом поступила вчера, сегодня специалисты уже проводят проверку.
«Там задействован не столько аквапарк, сколько открытые места: бассейны и места отдыха около них», — рассказала Авдонина.
По ее словам, результаты проверки сотрудники Роспотребнадзора озвучат завтра.
В начале июля из-за жары толпы татарстанцев ехали купаться и загорать на пляж «Камское море» в Лаишевском районе республики. Из-за наплыва отдыхающих полицейские начали проводить рейды.ОбществоМедицина Татарстан
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