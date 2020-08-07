В Набережных Челнах открывают новый детский сад

В Набережных Челнах детский сад, построенный по национальному проекту «Демография», получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Детский сад соответствует всем новейшим требованиям образовательных учреждений. Общая площадь двухэтажного здания детсада составляет 3,5 тыс. кв. м и рассчитана на 220 малышей. Расположено учреждение в 25-м микрорайоне Замелекесья.

В здании находятся групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом. Также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинеты медицинских сотрудников.

Сообщается, что в этом году в Набережных Челнах планируется сдать еще два детских сада.

Ранее стало известно, что в Татарстане в 2021 году планируется ввести 49 объектов и перепрофилировать две группы в имеющихся детских садах.

