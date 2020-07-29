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В Татарстане планируют за два года устранить очереди в ясельные группы

13:56, 29.07.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
В Татарстане планируют за два года устранить очереди в ясельные группы
Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане в 2021 году планируется ввести 49 объектов и перепрофилировать 2 группы в имеющихся детских садах. В республике планируют создать дополнительные места для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

Строительство детских учреждений пройдет в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте от двух месяцев до трех лет» в рамках национального проекта «Демография».

Ожидается, что численность детей, посещающих государственные и муниципальные детские сады, увеличится до 26,5 тыс. Строительство детских садов позволит к 2021 году обеспечить всех желающих местами в дошкольных образовательных организациях.

На реализацию проекта за 2 года будет потрачено 5,5 млрд руб., из которых федеральная часть составляет 1 млрд, все остальное — средства республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

Осенью в Казани откроется детский сад для особенных детей при Казанском федеральном университете. В детском саду будут открыты 8 групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» и две группы кратковременного пребывания «Лекотека», обучение в которых будет проходить вместе с родителями.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:01
    Хватит людей путать ясли это с полугода, с 2 до 3 лет это детсад. с 3 лет в детсад непопасть например, в азино, в лучшем случае с 4.
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