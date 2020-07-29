В Татарстане планируют за два года устранить очереди в ясельные группы

В Татарстане в 2021 году планируется ввести 49 объектов и перепрофилировать 2 группы в имеющихся детских садах. В республике планируют создать дополнительные места для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

Строительство детских учреждений пройдет в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте от двух месяцев до трех лет» в рамках национального проекта «Демография».

Ожидается, что численность детей, посещающих государственные и муниципальные детские сады, увеличится до 26,5 тыс. Строительство детских садов позволит к 2021 году обеспечить всех желающих местами в дошкольных образовательных организациях.

На реализацию проекта за 2 года будет потрачено 5,5 млрд руб., из которых федеральная часть составляет 1 млрд, все остальное — средства республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.



Осенью в Казани откроется детский сад для особенных детей при Казанском федеральном университете. В детском саду будут открыты 8 групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» и две группы кратковременного пребывания «Лекотека», обучение в которых будет проходить вместе с родителями.

