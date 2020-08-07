«Роскосмос» представит космическую программу до 2030 года

До конца года «Роскосмос» должен представить космическую программу до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, Минфин и «Роскосмос» сейчас спорят о необходимости включения в программу финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну.

«Мы в этом месяце вносим на согласование в правительство самые важные оставшиеся разделы программы… Если говорить о необходимом объеме финансирования, то назвать итоговую цифру сможет только президент», — цитирует Рогозина «РИА Новости».



«Я не думаю, что лунная программа подорвет экономику страны. Это спекуляции, не более того»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы расходы на космические программы могут быть сокращены. В общей сложности финансирование могут сократить более чем на 60 млрд рублей.

