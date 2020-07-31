Финансирование «Роскосмоса» могут сократить на 60 млрд

В ближайшие годы расходы на космические программы могут быть сокращены. В общей сложности финансирование могут сократить более чем на 60 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Методику расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» Минфина, каждый год расходование планируют сокращать примерно на 20 млрд рублей. В 2021 году — на 20 245 795,6 тыс. руб., в 2022 году — на 20 277 115,7 тыс. руб., в 2023 году — на 21 207 376,6 тыс. руб.

Изменения не касаются Федеральной космической программы России на 2016—2025 годы.



Сокращение расходов связывают с ухудшением экономической ситуации из-за кризиса, спровоцированного пандемией.

Ранее президент Татарстана предложил продолжать оптимизировать бюджет по отсрочке и приостановлению ряда расходов, а также соблюдать «жесткую финансовую дисциплину».

