Казанец вошел в тройку самых читающих людей России

Житель Казани стал одним из самых активных читателей в России. Сервис MyBook подсчитал, что он прослушал и прочитал за год 1 487 книг.

С этим результатом казанец занял третье место в рейтинге сервиса. Самый активный чтец живет в Ангарске: на его счету более 2 300 прослушанных и прочитанных произведений за год. Вторым стал клиент сервиса из Москвы, его результат — 2 057 книг.



В топ-5 самых читающих городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Города расположены в порядке убывания, пишет «РИА Новости».

По данным сервиса, самой читаемой московской книгой оказался бестселлер «НИ СЫ» Джен Синсеро, петербургской — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, в Краснодаре больше всего читали книгу «Привычка быть счастливым» под авторством Алекса Байхоу.

Для анализа сервис охватил данные более 800 тысяч пользовательских профилей за последний год.

Напомним, в конце июня проводилось исследование, показавшее рост спроса казанцев на книги о Гарри Поттере.