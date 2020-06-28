Исследование: в Казани вырос спрос на книги про Гарри Поттера
В Казани за последний месяц спрос на книги о Гарри Поттере вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В целом по России интерес к книгам о «мальчике, который выжил» в этом году подскочил чуть больше чем в 2 раза, говорится в исследовании «Авито», подготовленном специально к 23-летию выхода первого тиража книги о Гарри Поттере.
Стоит отметить, что произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга. Спрос на книжки про Гарри Поттера увеличился не только в Казани, но и в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге.
Легче всего найти книжки про Гарри Поттера можно в Москве и Санкт-Петербурге. С середины мая в этих городах появилось больше всего объявлений — 15,1% и 11,5% от всех предложений в России.
Средняя стоимость составляет 1,4 тыс. рублей, но варьируется в зависимости от приобретения книги или полной коллекции, перевода, состояния. В Казани, например, можно приобрести набор книг издательства «Росмэн» за 3 490 рублей, сообщает пресс-служба «Авито».
Ранее выяснилось, что роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным среди российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.
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