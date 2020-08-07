Родченков рассказал о «допинговой госпрограмме» России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о секретной допинг-империи президента России Владимира Путина. Об этом в своем первом русскоязычном интервью после отъезда из России он сообщил «Медузе».



По словам Родченкова, его работа заключалась в том, чтобы сделать употребление спортивными сборными России допинга неуловимым за границей. «Все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь Нагорных», — отметил он.

Автор книги «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» заявил, что вся система отбора проб спортсменов коррумпирована. «Допинг и спорт — это проблема, которая неразрешима», — заключил Родченков.

Напомним, что ранее Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что Российское антидопинговое агентство полностью соответствует всем требованиям WADA.

