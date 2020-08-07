В Татарстане мужчина утонул, спасая девушку

Фото: МЧС по РТ

В Нижнекамске спасатели нашли тело мужчины, который утонул, спасая девушку. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Компания молодых людей приехала купаться. Во время купания одна из девушек начала тонуть. Двое мужчин бросились ее спасать. В итоге девушка с одним из них выбралась на берег, а второй мужчина утонул.

Поиск тела осложнялся хаотично расположенными на дне бетонными плитами и блоками с торчащей металлической арматурой. Мужчину нашли водолазы сегодня утром.

Отмечается, что данное место не оборудовано для купания.

Ранее в Челнах жители вытолкали машину скорой, которая спешила к утонувшему и застряла на пляже в песке.

