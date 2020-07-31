В Челнах жители вытолкали машину скорой, которая спешила к утонувшему и застряла на пляже в песке

Фото: соцсети

В Набережных Челнах посетителя пляжа сами вытащили из воды тонущего мужчину, а затем толкали к нему машину скорой помощи, которая завязла в песке. Об этом сообщили в соцсетях.

Случай произошел в на пляже «Центральный» у реки Мелекеска. Очевидцы вытащили на берег тонущего 30-летнего мужчину. Он уже не подавал признаков жизни.

Затем к пострадавшему приехала скорая помощь. Однако, машина завязла в песке. Посетители пляжа вместе вытолкали машину, чтобы довезти пострадавшего в больницу.

По данным «Татар-Информ», мужчина в себя так и не пришел. Он находится в коме.

Ранее в Челнах в Мелекеске мужчина утонул после ссоры с женщиной.

