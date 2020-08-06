Власти Казани утвердили требования к надгробиям и оградам на кладбище

Власти Казани утвердили правила организации работ с намогильными сооружениям на кладбищах города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Намогильными сооружениями являются установленные на месте захоронения памятники, стелы, обелиски, скульптуры, кресты, регистрационный номерок, содержащие биографические данные об умершем, а также элементы благоустройства

могилы.

Так, правила запрещают завышать ограду более чем на 50 сантиметров от земли, на нее также запрещено навешивать острые и режущие элементы. У намогильных сооружений не должно быть частей, выступающих за пределы могильного участка, они не должны создавать угрозу здоровью посетителей и работников кладбища. Биографические данные усопшего должны быть точными, на могильных сооружениях не должно быть надписей, которые могут оскорбить чувства других граждан.



Высота намогильного сооружения не должна превышать два метра — памятники выше могут устанавливаться на месте захоронения лиц, внесших значительный вклад в развитие Российской Федерации и Республики Татарстан в соответствии с эскизным предложением художественной намогильной композиции, согласованным Министерством культуры РТ.

Также обелиски, стелы и ограды рекомендуется страховать от природных катаклизмов, вандализма или падения сухих деревьев.

Ранее архитекторы показали эскизы погребального комплекса «Курган», который откроют 10 августа под Казанью. Кладбище рассчитано на 147,5 тысячи захоронений и, предположительно, должно прослужить 30 лет. На нем будет запрещено устанавливать ограды.

