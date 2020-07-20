Архитекторы показали, как будет выглядеть погребальный комплекс «Курган» под Казанью
«Татинвестгражданпроект» опубликовал эскизы погребального комплекса «Курган», который откроют 10 августа под Казанью.
Институт выступил разработчиком проектной документации.
Кладбище рассчитано на 147,5 тысячи захоронений и, предположительно, должно прослужить 30 лет. Одной из особенностей комплекса станет запрет на установку оград.
Подробнее о новом погребальном комплексе — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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