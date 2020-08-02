В одном из торговых центров Казани заметили огромные очереди в магазины «Adidas» и «Nike»

Сегодня в казанском торговом центре XL очевидцы заметили огромные очереди в магазины «Nike» и «Adidas». Фото прислали читатели «Реального времени».

На них видно, что ожидая своей очереди, казанцы практически не соблюдают дистанцию, многие из покупателей в масках.

Вчера пользователи соцсетей рассказали о громадных очередях в «Мегу». Посетители столпилось на входе в торговый комплекс, несмотря на дождливую погоду.