В Москве откроют памятник разведчику Ахмерову и его супруге

В Москве в рамках Дней культуры Татарстана в российской столице 18 августа откроют памятник советскому разведчику Исхаку Ахмерову и его супруге Елене Ивановне, известной как Хелен Лоури.

Памятник расположится на Химкинском кладбище, его устанавливает Татарстан. В церемонии открытия примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РТ Равиль Ахметшин, руководство Службы внешней разведки России, представители правительства Москвы, ветераны СВР, члены Клуба офицеров при Полномочном представительстве РТ в РФ, дочери разведчика.

Автором проекта является скульптор Рим Акчурин, выпускник Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, член Московского Союза художников.

Исхак Ахмеров (1901-1976) в годы Великой Отечественной войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала важная политическая, научно-техническая и военная информация. Судьба Ахмерова тесно связана с Казанью. В столице Татарстана он получил среднее образование, вступил в партию, был избран депутатом Казанского Совета народных депутатов (19201921 годы).

В Казани в память о нем названа одна из улиц города в Советском районе, в НКЦ «Казань» открыта экспозиция, посвященная знаменитому разведчику. При содействии СВР России, поддержке Президента РТ и Полномочного представительства РТ в РФ кинокомпания «Вианж Продакшн» сняла документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент», передает пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Ранее колумнист «Реального времени» рассказал о легендарном разведчике-нелегале, руководившем сетью агентов в США Ахмерове.

