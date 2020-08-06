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В Татарстане за второй квартал выявили одну поддельную купюру номиналом 100 рублей

16:30, 06.08.2020
В Татарстане за второй квартал выявили одну поддельную купюру номиналом 100 рублей
Фото: «Реальное время»

В банковской системе Татарстана за второй квартал 2020 года выявили 91 поддельную купюру, что меньше аналогичного периода прошлого года на восемь единиц.

78% подделок составляют 5-тысячные банкноты (71 банкнота). Также выявили 19 подделок номиналом 1 тысяча рублей и одну 100-рублевую подделку.

На шесть единиц уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2019 года и количество подделок иностранных банкнот. Во II квартале обнаружили одну банкноту номиналом 20 евро. Об этом сообщает Банк России.

Напомним, ранее за сбыт поддельных 5-тысячных купюр были задержаны трое казанцев.

Экономика Татарстан

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