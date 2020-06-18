В Казани задержали сбытчиков поддельных пятитысячных купюр — оперативное видео

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В Татарстане задержали троих казанцев в возрасте 23, 25 и 32 лет за сбыт поддельных купюр номиналом 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как рассказали в ведомстве, 12 июня в полицию обратились двое мужчин с заявлениями о сбыте поддельных денежных купюр. Оба они работают на городских рынках. В конце рабочего дня они обнаружили в выручке пятитысячные купюры с признаками подделки.

По данному факту следственными органами были возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские установили причастность к данным преступлениям троих казанцев 23, 25 и 32 лет. Задержанные объяснили, что покупали купюры в интернете. Позже в тайнике были найдены 13 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей.

Ранее МВД выявило подпольный «Банк России», который успел отпечатать более 1 млрд рублей. Фальшивые купюры очень высокого качества изготавливались в Нижнем Новгороде, откуда их поставляли практически во все регионы России. Впервые подделки обнаружены были в Казани.

