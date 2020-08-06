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КАМАЗ будет позиционировать новые грузовики как «крепости»

15:47, 06.08.2020
КАМАЗ будет позиционировать новые грузовики как «крепости»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» зарегистрировало новый товарный знак ARX. Он будет использоваться для грузовиков поколения К4.

Товарный знак будет выглядеть как надпись с шрифтом заглавными буквами в латинской транскрипции.

Слово «аrx» с латинского языка переводится как «крепость, укрепленный замок». Товарный знак символизирует «мощь и надежность самосвальной техники ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что КАМАЗ уже готов запустить серийное производство грузовиков следующего поколения К5. Ранее сообщалось, что у предприятия уже есть заказ на 2,3 тысячи грузовиков в 2020 году.

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