КАМАЗ будет позиционировать новые грузовики как «крепости»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» зарегистрировало новый товарный знак ARX. Он будет использоваться для грузовиков поколения К4.



Товарный знак будет выглядеть как надпись с шрифтом заглавными буквами в латинской транскрипции.

Слово «аrx» с латинского языка переводится как «крепость, укрепленный замок». Товарный знак символизирует «мощь и надежность самосвальной техники ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что КАМАЗ уже готов запустить серийное производство грузовиков следующего поколения К5. Ранее сообщалось, что у предприятия уже есть заказ на 2,3 тысячи грузовиков в 2020 году.

