КАМАЗ будет позиционировать новые грузовики как «крепости»
ПАО «КАМАЗ» зарегистрировало новый товарный знак ARX. Он будет использоваться для грузовиков поколения К4.
Товарный знак будет выглядеть как надпись с шрифтом заглавными буквами в латинской транскрипции.
Слово «аrx» с латинского языка переводится как «крепость, укрепленный замок». Товарный знак символизирует «мощь и надежность самосвальной техники ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, что КАМАЗ уже готов запустить серийное производство грузовиков следующего поколения К5. Ранее сообщалось, что у предприятия уже есть заказ на 2,3 тысячи грузовиков в 2020 году.
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