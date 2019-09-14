КАМАЗ раскрыл подробности о грузовике нового поколения

ПАО «КАМАЗ» в рамках выставки Comtrans раскрыл подробности о новом магистральном тягаче КАМАЗ-54901.

В базовой комплектации грузовик будет стоить 6,5 млн рублей. Он получит комфортабельную кабину шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л. с. и 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач марки ZF. Запас топлива составит до 1,4 тыс. литров. В стоимость также включено сервисное обслуживание в течение трех лет, пишет портал Wroom.ru.

Серийное производство КАМАЗ-54901 стартует в следующем году. У компании уже есть заказ на 2,3 тыс. грузовиков в 2020 году и 1 тыс. — в 2021 году.

Ранее сообщалось, что КАМАЗы новейшего модельного ряда грузовиков пятого поколения будут оснащаться высокотехнологичными шинами компании «Мишлен». Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans.

