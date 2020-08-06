Глава «Счастливого дома» стала директором крупного подрядчика ГИСУ Татарстана

Фото: Максим Платонов

Риелтор во главе стройфирмы

Как выяснило «Реальное время», директором казанского застройщика ООО «Аркада строй универсал» стала известный казанский риелтор, глава АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Соответствующие изменения уже внесены в ЕГРЮЛ.



Впрочем, сама Гизатова в разговоре с «Реальным временем» пояснила, что в «Аркаде строй универсал» она будет заниматься развитием «дополнительных направлений», в том числе по жилой и коммерческой недвижимости.

— Стройка для меня далеко не новая специфика работы. Мы ранее работали и сейчас сотрудничаем со строительными компаниями, начиная с пятна под застройку и заканчивая вводом в эксплуатацию, проектами планировки территории и многим другим, — прокомментировала Гизатова новое назначение.

Что касается «Счастливого дома», то Гизатова пояснила «Реальному времени», что остается у руля агентства. «Счастливый дом» — моя компания, и я никуда от нее уйти не смогу», — добавила она.

Ремонт Госсовета, министерства и вузов, строительство школ и укрепление берегов

«Аркада строй универсал» была создана в августе 2015 года, ее бенефициар — бизнесмен Павел Карабанов. Эта компания известна как один из крупных подрядчиков Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ РТ). Общий объем тендеров ГИСУ, выигранных компанией Карабанова, составляет не менее 6,4 млрд рублей, только в 2020 году — 1,3 млрд рублей.

Среди крупных заказов «Аркады строй универсал» можно назвать, к примеру:

ремонт здания Госсовета Татарстана за 186 млн рублей,

ремонт здания Министерства труда республики за 100 млн рублей,

строительство второго корпуса лицея им. Карпова в Осиново за 417 млн рублей,

ремонт целого ряда домов культуры по всей республике за 217 млн рублей,

берегоукрепление Камы за 121 млн рублей,

ремонт здания казанского филиала РАНХиГС за почти 166 млн рублей и Казанской ветеринарной академии за 119,4 млн рублей

и многое другое.

По результатам 2019 года «Аркада строй универсал» получила выручку в 1,463 млрд рублей против 1,35 млрд рублей годом ранее. Однако если в 2018 году застройщик получил чистую прибыль в размере почти 16 млн рублей, то в 2019 году зафиксировал убыток в 4 млн рублей.

Добавим, что «Аркаду строй универсал» не следует путать с другой казанской «Аркадой», принадлежащей Рафаэлю Гильфанову, — застройщиком дома на Достоевского, 50.

Александр Артемьев, Екатерина Аблаева