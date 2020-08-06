Вадим Евсеев рассказал, станет ли «Уфа» в новом сезоне фарм-клубом «Спартака»

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что в предстоящем сезоне возглавляемый им клуб станет фарм-командой московского «Спартака» и в очных матчах отдаст 6 очков, специально проигрывая.

— Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением шести ушедших.

Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас, — написал в своем instagram-аккаунте Евсеев.

Напомним, что бывший руководитель «Уфы» Шамиль Газизов в середине июля стал генеральным директором московского «Спартака». Вадим Евсеев тренирует башкирский клуб с марта 2019 года. В предыдущем сезоне ФК «Уфа» заняла девятое место в турнирной таблице.

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