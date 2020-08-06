В Татарстане начали тесты ГИС по обращению с ртутьсодержащими отходами

Федеральный экологический оператор Татарстана тестирует Государственную информационную систему (ГИС) учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Для обращения с ртутьсодержащими отходами созданы производственные мощности на базе казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО».



К ртутьсодержащим отходам относятся, например, бракованные или разбитые ртутные градусники, ртутьсодержащие лампы и другие подобные приборы. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов.

Ранее сообщалось о намерении развернуть мощности по обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории республики к 1 июля 2020 года.