Как, где и когда начнут утилизировать ртутьсодержащие отходы в Казани: 8 главных тезисов

Татарстан и бывшее РосРАО развернут проект по обращению с ртутьсодержащими отходами

На днях было опубликовано распоряжение кабмина Татарстана: на территории республики будет реализован «пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности». К таким отходам, например, относятся ртутные градусники (бракованные или разбитые), ртутьсодержащие лампы и другие подобные приборы. Для этого утверждается дорожная карта, а контроль за исполнением распоряжения возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительством РТ и ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (с тех пор изменившим название на ФГУП «ФЭО») было подписано 14 января 2020 года. Проект осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» в составе нацпроекта «Экология».



Судя по прилагаемой к распоряжению дорожной карте, до конца декабря 2020 года за счет средств бюджета РТ будут приобретены контейнеры большой емкости для соответствующих отходов (в частности, ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп): 85 штук в Казани, 40 — в Набережных Челнах.



Мощности по обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории республики должны быть развернуты к 1 июля 2020 года, за это отвечает ФГУП «ФЭО» («Федеральный экологический оператор»).



Публичные мероприятия, посвященные реализации пилотного проекта (круглые столы, панельные дискуссии и т. д.), должны пройти в два захода: до 15 мая и до 30 октября 2020 года.

Подробности от Минэкологии: 8 главных тезисов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана в своем ответе на запрос «Реального времени» раскрыло некоторые подробности нового проекта. Вот главное.

Пилотный проект предполагает эксплуатацию мобильной установки термической демеркуризации ртутьсодержащих отходов — УРЛ-2м, и создание необходимой инфраструктуры. Технология экологически безопасна и достаточно производительна. Оборудование уже доставлено на площадку ФГУП «ФЭО». Технологическая и эксплуатационная документация готова, персонал уже наняли и обучили, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на намечаемый вид деятельности оформлено. Сейчас на стадии оформления находится лицензия Росприроднадзора на обращение с промышленными отходами. Через 2—3 месяца планируется закончить доработку инфраструктуры. И можно будет приступать к работе по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. Пилотная площадка рассчитана на обезвреживание до 200 000 ртутьсодержащих ламп всех типов в год, а также горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная лампа высокого давления). Здесь планируется обрабатывать только отходы, образующиеся на территории Татарстана. Пилотная площадка расположена в промышленной зоне Казани, в районе улицы Складской. Площадка выбрана не случайно, с учетом всех требований природоохранного законодательства, что подтверждается положительным санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора. Принцип действия УРЛ-2м основан на испарении ртути с последующей ее конденсацией. Вся техническая документация была разработана квалифицированными специалистами ФГУП «Федеральный экологический оператор» и прошла экспертизу соответствия нормам санитарно-гигиенического законодательства. Вся техническая документация на установку УРЛ-2м имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы. Все расходы на создание пилотной площадки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов в Республике Татарстан взяло на себя ФГУП «Федеральный экологический оператор». Стоимость проекта пока не раскрывается. В Казанском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Федеральный экологический оператор», которое будет обслуживать пилотный проект, трудятся порядка 50 человек. Непосредственно оперативного персонала для безопасной эксплуатации мобильной установки термической демеркуризации потребуется не более трех-четырех человек. Собирать ртутьсодержащие отходы будут в специальные контейнеры, и только те организации, у которых есть разрешительная документация на этот вид деятельности. Сбор отходов у домохозяйств будут проводить региональные операторы ТКО, которые и будут передавать их на переработку. ФГУП «Федеральный экологический оператор» также планирует осуществлять данный вид деятельности в статусе федерального оператора по обращению с отходами I и II классов.

Людмила Губаева