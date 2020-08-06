Восемь выпускников Татарстана получили по 100 баллов на двух экзаменах

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Восемь выпускников Татарстана получили по 100 баллов на двух единых государственных экзаменах. Об этом рассказали на брифинге по итогам ЕГЭ.

Один из двухсотбалльников, Инсаф Файзрахманов, показал потрясающие результаты. Он сдал информатику на 100 баллов, физику — на 99, русский язык — на 100, а профильную математику на 94.

Выпускник окончил школу села Едыгерь Кукморского района.

Ранее сообщалось, что в этом году выросло количество стобалльников по русскому языку, литературе, информатике.



Восемь выпускников Татарстана получили по 100 баллов на двух экзаменах