В Татарстане выросло количество участников ЕГЭ, получивших неудовлетворительный результат

В 2020 году выросло количество участников, не преодолевших учебный порог. Неудовлетворительные результаты по русскому языку получили 40 человек (при шести в 2019-м) и 328 — по профильной математике (при 179 в 2019 году). Пересдать экзамен и изменить неудовлетворительный результат можно будет только в следующем году.

В этом году выросло количество стобалльников по русскому языку, литературе, информатике. В Татарстане по итогам ЕГЭ 239 стобалльных результатов, из них 227 — у выпускников текущего года. По сравнению с 2019 годом число стобалльников выше на 40 человек.

Высший балл по одному предмету получили 205 человек (12 — выпускники прошлых лет), по двум предметам — 17 (в 2019 было 10). Это выпускники гимназии №26 Набережных Челнов, гимназии №3 и лицея №1 Чистополя, школы №2 Нурлата и №89 Казани, выпускники 131-й школы, ИТ-лицея КФУ, школы №6 Бугульмы, гимназии №3 Зеленодольска и школы села Едыгерь Кукморского района.

Для получения аттестата с отличием и медали выпускники должны иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам и получить зачет за итоговое сочинение по литературе.

Тем не менее в Татарстане средний балл по республике выше, чем по России.

