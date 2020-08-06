Кабмин Татарстана отправил в отставку замминистра промышленности РТ Алмаза Хусаинова

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики об отставке замглавы Минпромторга РТ Алмаза Хусаинова.



В документе от 1 августа говорится, что освобождение от должности происходит «по инициативе работника».

Хусаинов перестанет работать в министерстве промышленности с 7 августа.

Алмаз Хусаинов родился 22 января 1988 года в селе Шумково Рыбно-Слободского района РТ. Отучился в Российском университете дружбы народов. Работать начинал в Минсельхозе Татарстана. В 2012 году перешел в Минпромторг республики. В 2014 году три месяца работал заместителем директора Зеленодольского завода им. А.М. Горького. После этого он занял пост замминистра промышленности РТ.