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Министр образования Татарстана перепутал Облонских с Обломовыми в известной цитате

11:55, 06.08.2020
Министр образования Татарстана перепутал Облонских с Обломовыми в известной цитате
Фото: realnoevremya.ru

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов на пресс-конференции попытался процитировать Льва Толстого, но перепутал в цитате фамилию. «Все смешалось в доме Обломовых», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в условиях перенесенных ЕГЭ решался вопрос с отпусками вызванных на работу педагогов.

«Реальное время» напоминает: у Толстого в романе «Анна Каренина» «все смешалось в доме Облонских». А Обломов — это заглавный герой другого классического русского романа XIX века, который написал Иван Гончаров.

«Конечно же, все смешалось в доме Облонских, поэтому, если кто-то сделал себе пометочку, что я оговорился — пожалуйста, ее вычеркните», — добавил министр в конце пресс-конференции.

Ранее Бурганов рассказал, что в Татарстане средний балл по результатам ЕГЭ выше среднего показателя по России.

ОбществоОбразование Татарстан

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