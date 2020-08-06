В Татарстане средний бал по ЕГЭ выше, чем по России

В Татарстане средний балл по ЕГЭ выше, чем по России. Об этом сегодня рассказал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

По итогам экзаменов выросли результаты по истории (64,09), географии (68,9), французскому языку (71,94) и по обществознанию (63,41). Десять выпускников получили отличный результат по татарскому языку. Также вырос вырос средний балл по русскому языку (74,67), литературе (69,89) и физике (60,03).

«Незначительно мы это объясняем тем, что самостоятельно готовиться к перечисленным предметам было проще», — объяснил министр.

Тем не менее понизился средний балл по математике профильного уровня (59,5), химии (59,16), информатике (66,61), биологии (56,13), английскому (76,66) и немецкому (67,81) языкам. Это предметы, которые требуют практической подготовки, готовиться к ним без преподавателя было сложнее.

«Думаю, это служит ответом для тех, кто считает, что можно очное образование полностью заменить дистантом», — добавил Бурганов.

Ранее разработчики ЕГЭ спрогнозировали снижение числа стобалльников в этом году.

