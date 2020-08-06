Новый теплоход «Чайка» может перейти в лизинг самой СК «Ак Барс»

Теплоход «Чайка-СПГ» Зеленодольского завода имени А.М. Горького, вероятнее всего, будет передан в лизинг самой СК «Ак Барс». Два года назад Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ анонсировало появление новой судоходной компании «Ак Барс», которую собиралась учредить одноименная судостроительная корпорация Рената Мистахова (под его контролем находятся АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и проектное бюро — разработчик судов ЗПКБ).

Как следовало из официального сообщения, новая судоходная компания будет использовать гражданские суда, полностью спроектированные и построенные в регионе под брендом «Сделано в Татарстане». Судоходная компания готовилась запустить экскурсионные прогулки по Казанке и одновременно по популярному туристическому маршруту Казань — Свияжск — Казань, рассказывал «Реальному времени» куратор проекта в СК «Ак Барс» Эмиль Шакиров. Сейчас речные прогулки будут выполняться на первом и пока единственном теплоходе. Финансовый директор СК «Ак Барс» Алеся Зарипова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть планы по созданию собственной судоходной компании.

— Скорее всего, имя эксплуатанта назовут во время спуска на воду, ждите, — пообещали «Реальному времени» в ГТЛК.

Подробнее об уникальном речное судне, построенном в Татарстане в рекордные сроки читайте в материале «Реального времени».

