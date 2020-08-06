В Казани открывается ресторан русской, советской и украинской кухни

Фото: Максим Платонов

В Казани готовится к открытию новый ресторан «S.LOVE.ЯНЕ», его летняя терраса на крыше комплекса уже начала работу 20 июля. Как выяснило «Реальное время», запускает новый проект казанский ресторатор Нурислам Шарифулин, владелец P.LOVE, LOVE.ASHE, а также Cream Coffee.

Обустройство и дизайн ранее не эксплуатируемой кровли предприниматель согласовал в исполкоме Казани. Летняя веранда обошлась почти в 10 млн рублей, а расходы на ресторан под ней составят примерно 22—24 млн рублей, рассказал нашему изданию Шарифулин.

Идею русской, советской и украинской кухни бизнесмен подсмотрел в ресторане русской кухни в Азербайджане. Концепция простой и «понятной» еды, ностальгии по СССР может быть близка многим, решил ресторатор. Новый арендатор ТЦ «Республика» уверен, что до пандемии такой формат был бы очень востребован: в мире тренд на понятную, вкусную, простую еду.



В соответствии с концепцией, в зале ресторана установят большую русскую печь, где будут готовить хлеб и томленые блюда. Для приготовления собственных настоек используют дистиллят. Средний чек, куда входят салат, первое, второе и напиток, составит 500 рублей.

Подробнее в материале «Реального времени».

