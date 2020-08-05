«Реальное время» засняло стройку Большого Казанского кольца с высоты птичьего полета — видео

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«Реальное время» засняло строительство Большого Казанского кольца с помощью квадрокоптера.

Вчера Минтранс Татарстана сообщил, что на втором этапе БКК продолжается строительство моста через Монастырскую протоку, а на первом этапе строительства уже смонтировали контактную сеть трамвая.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап БКК планируют сдать к 30 августа 2020 года.

