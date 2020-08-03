На Большом Казанском кольце смонтирована контактная сеть трамвая

На строительстве 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) закончили устройство переходных зон на опорах 1 и 4 левого и правого проездов. Об этом сообщили в Миндортрансе РТ.

Рабочие полностью установили перильные и барьерные ограждения на правом и левом пролетных строениях, установили контрольно-измерительные приборы в рамках подготовки к испытаниям конструкций путепровода.

В надземном переходе по улице Борисковской уложили покрытие пешеходной части входных групп 1 и 2, провели обследования и испытания напряженно-деформированного состояния конструкций.

На левом и правом съездах завершили укладку дорожного полотна. Устанавливаются дорожные знаки. Смонтирована контактная сеть трамвая от Фермского шоссе по улице Тульской, рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, что работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».