Эрик Гафаров, находящийся в международном розыске, полетел в Лондон

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров рассказал в своем Instagram, что отправился в Лондон.

Он выложил фотографии из терминала международного аэропорта Дубая. Также он приложил фото билетов до столицы Великобритании. На них видно, что Гафаров летит бизнес-классом.

Отметим, что instagram-аккаунт Гафарова является закрытым.

27 июля Эрика Гафарова и его партнера объявили в международный розыск. 28 июля Набережночелнинский суд заочно арестовал их. В федеральном розыске Гафаров и его партнеры находятся с мая.

