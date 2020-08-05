Нефтяные котировки превысили $42 за баррель

В среду, 5 августа, цены на нефть отыграли весеннее падение ниже нулевой отметки. Стоимость одного барреля марки Brent поднялась до $45,4.

По состоянию на 13.26 мск цена октябрьских фьючерсов на Brent выросла почти на 2%, следует из данных Лондонской биржи.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,04% — до 42,73 доллара за баррель.

Напомним, весной этого года нефтяные котировки обрушились ниже нулевой отметки. Торги на бирже NYMEX завершились на отметке -$37,63 за баррель нефти марки WTI. Вслед за ней упали и другие марки. Так, российская смесь Urals тоже торговалась по отрицательной цене.