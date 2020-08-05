Гендиректор КАМАЗа призвал обустроить трассы М-7 и М-11 для тестирования беспилотников

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин предложил обустроить для тестирования беспилотных автомобилей федеральные трассы М-7 и М-11 . Для этого они должны соответствовать ряду требований.

Например, дорожная инфраструктура должна быть оснащена модулями системы беспроводной связи V2I, позволяющими обмениваться информацией со светофорами и дорожными знаками. Но главным требованием остается стабильное покрытие мобильной связью и интернетом. Стандарт должен быть не ниже LTE, а впоследствии и 5G на всей протяженности дорог, сообщает chelny-biz.



«Все эти изменения дорожной инфраструктуры позволят сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам, поднимут дорожное сообщение на совершенно новый технологический уровень», — сказал Сергей Когогин.

Ранее сообщалось, что беспилотный КАМАЗ Университета Иннополис проехал 3 тыс. км. Машина по 5 часов в день тратит на тренировку безопасного движения в городе.

