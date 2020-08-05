В Казани урегулировали спор между арендаторами и владельцами ТЦ «ЦУМ»

Общественная приемная бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева помогла урегулировать спор между арендаторами и владельцами казанского ТЦ «ЦУМ». Об этом сообщает пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев.

В общественную приемную поступило обращение одного из арендаторов ЦУМа с просьбой о содействии в получении отсрочки по арендным платежам. Женщина сообщила, что арендодатель намерен взыскать с нее задолженность по оплате аренды.

Представители общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ выяснили, что арендодателями ТЦ разработано дополнительное соглашение к договору аренды. Оно полностью освобождает от арендной платы за апрель и май, а в июне предусматривает лишь коммунальные и эксплуатационные платежи. В дальнейшем стоимость аренды будет исчисляться в зависимости от доходов арендатора.

«Мы не можем вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, но наша задача — сохранить любой бизнес, который работает в республике в это непростое время», — отметил руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ Филипп Зарубин.

Сотрудники общественной приемной организовали для сторон спора процедуру медиации и провели юридическую консультацию по допсоглашению. На начало августа примерно 90% арендаторов ТЦ «ЦУМ» подписали документ.



Напомним, что ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении платы, но ему отказали.