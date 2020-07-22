Средние баллы ЕГЭ по трем предметам в Татарстане выше прошлогодних
В этом году средний балл ЕГЭ по трем предметам из четырех проведенных выше, чем в прошлом году. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
По словам Бурганова, по географии, русскому языку, литературе средний балл выше, чем в прошлом году.
«Информатика пока пониже, но еще не сдали резерв и дополнительные дни», — передает слова Бурганова «Татар-информ».
Ранее разработчики ЕГЭ спрогнозировали снижение числа стобалльников в этом году.
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