Российский тренер сообщил о возможной отмене этапов Гран-при по фигурному катанию

Российский тренер Александр Жулин сообщил, что этапы Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне могут быть отменены.

«Обидно, конечно, что мы, скорее всего, останемся без этапов Гран-при: все идет к тому, что их отменят. Раньше мы обычно катались до 25 мая, а готовиться к новому сезону начинали в 15—20 числах июня. Примерно в эти же сроки планируем начать работу и сейчас. Главное — быстро восстановить кондиции на льду», — приводит слова Жулина RT.

Также тренер полагает, что входить в сезон сложнее всего будет тем фигуристам, которые исполняют четверные прыжки. По словам Жулина, разница между прыжками на льду и на земле колоссальная.

«Восстанавливать четверные прыжки намного сложнее. Все приходится нарабатывать заново, а это очень сложная координация. Для того, чтобы прыгать на льду, совершенно недостаточно тех упражнений, которые можно делать на полу», — считает Жулин.

Напомним, что российская сборная по фигурному катанию собралась в Новогорске для тренировочного сбора. Среди приглашенных оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая возобновила тренировки со сборной России. Ранее источники сообщали о возможном возобновлении карьеры фигуристки в начале нынешней осени.