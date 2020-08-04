Заблудившаяся около «Цыганского табора» в Татарстане пара найдена

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня поступило сообщение о заблудившихся мужчине 1961 года рождения и женщине 1963 года в Боровецком лесу Тукаевского района Татарстана. В 6.30 они выехали в лес на автомобиле и оставили его у кафе «Цыганский табор», а затем сообщили, что не могут найти выход из леса.



К месту происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС РФ по РТ и лесники Национального парка «Нижняя Кама», сообщает пресс-служба ведомства. Они обследовали прилегающий к кафе «Цыганский табор» участок леса и грунтовую дорогу в этом районе. Заблудившихся обнаружили в 12.10 на дороге и доставили к автомобилю. В медпомощи они не нуждались.

Ранее волонтеры и спасатели нашли заблудившегося в лесу под Челнами грибника.