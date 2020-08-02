Волонтеры и спасатели нашли заблудившегося накануне под Челнами грибника

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В воскресенье днем сотрудники МЧС и волонтеры нашли в лесу заблудившегося грибника. Его доставили на дачу, а там передали медикам.

В субботу, 1 августа, спасателям поступило сообщение, что дачник 1951 года рождения ушел за грибами и не вернулся. Искать пропавшего отправились силы МЧС, полиции, а также волонтеры.

Обнаружили грибника в 14:40, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.