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Волонтеры и спасатели нашли заблудившегося накануне под Челнами грибника

19:26, 02.08.2020
Волонтеры и спасатели нашли заблудившегося накануне под Челнами грибника
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В воскресенье днем сотрудники МЧС и волонтеры нашли в лесу заблудившегося грибника. Его доставили на дачу, а там передали медикам.

В субботу, 1 августа, спасателям поступило сообщение, что дачник 1951 года рождения ушел за грибами и не вернулся. Искать пропавшего отправились силы МЧС, полиции, а также волонтеры.

Обнаружили грибника в 14:40, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Происшествия Татарстан
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