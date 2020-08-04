Минниханов планирует посетить Дни Татарстана в Москве

Президент РТ Рустам Минниханов планирует отправиться на Дни Татарстана в Москве. Однако планы могут измениться.

«В планах пока есть. Что будет ближе к дате, не могу сказать», — сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента РТ Лаззат Хайдаров.

Он добавил, что мероприятие традиционное и регулярно проводится в августе.

В этом году Дни Татарстана в Москве стартуют 12 августа с онлайн-показа спектаклей театра Камала. Продлятся они несколько дней, в программу войдут концерт мастеров искусств республики и гала-концерт. В рамках Дней республики запланирована и выставка ГМИИ РТ в стенах Третьяковской галереи на Крымском валу.