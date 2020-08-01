Минкультуры Татарстана заплатит за концерт мастеров искусств в Москве 3,8 млн рублей

Министерство культуры Татарстана подвело итоги тендера на организацию концерта мастеров искусств РТ в Москве. Победителем стало ООО «Компания концепто», готовое выполнить контракт за 3,799 млн рублей.

Заявки принимались с 22 июля, итоги были подведены 30 июля, следует из сообщения на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, в концерте примут участие камерный оркестр, камерный хор, несколько вокальных и танцевальных коллективов, а также фольклорный коллектив и несколько сольных артистов.

Концерт должен состояться 18 августа в московском Доме музыки на Космодамианской набережной.