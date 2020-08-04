Татарстан рассчитывает получить на развитие спорта полмиллиарда рублей

Татарстан рассчитывает получить из федерального бюджета 560,1 млн рублей на развитие инфраструктуры и массового спорта в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

Общая сумма финансирования в 2020 году с учетом средств Татарстана составит 773,6 млн рублей, сообщает tatcenter.ru со ссылкой на министра спорта РТ Владимира Леонова.



Также глава Минспорта РТ рассказал о планах создания в Казани спортивного парка. В него войдут Центр единоборств «Ак Барс», Центр пляжных видов спорта, Дворец водных видов спорта, «Ак Барс Арена» и Ледовый дворец для фигуристов.

Напомним, в Татарстане на капремонт спортивной инфраструктуры в течение 5 лет будет потрачено 2,5 млрд рублей.