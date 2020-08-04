В России появилась единая система для борьбы с «зарплатным рабством»

В России запускается сервис, который облегчит работодателям процедуру перевода заработной платы сотрудникам. Теперь организации смогут перечислять зарплату в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений. Об этом сообщает «РИА Новости».

Чтобы перевести денежные средства, работодатель загружает в личный кабинет специального сервиса номер банковской карты сотрудника и нажимает кнопку «Сделать выплату». Сотруднику необходимо лишь предоставить в бухгалтерию номер карты.

Данные нововведения позволят организациям снизить операционные и финансовые расходы, связанные с отправкой платежных поручений на счета в разных банках. Авторами сервиса стали Международная платежная система Visa и компания «Яндекс.Касса».



В прошлом году стало известно, что Центробанк России рассматривает возможность освобождения от издержек переводов зарплат на счета в другие банки в качестве одной из мер борьбы с так называемым «зарплатным рабством».