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В Татарстане выставили на продажу дом-кольцо

12:13, 04.08.2020
В Татарстане выставили на продажу дом-кольцо
Фото: скриншот

На одном из сайтов объявлений появилось предложение по продаже железобетонного дома-кольца.

«Привези и живи» — таков слоган предлагаемого жилища. Стоимость железобетонного жилища составляет 3 800 рублей. Продавец заявляет, что кольцо-дом изготовлено по ГОСТу и паспорту качества.

Ранее на «Авито» был выставлен на продажу бьюти-коворкинг за 3,5 млн рублей.

Отметим, что первыми на объявление обратили внимание пользователи Pikabu.

Бизнес Татарстан
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