В Татарстане выставили на продажу дом-кольцо
На одном из сайтов объявлений появилось предложение по продаже железобетонного дома-кольца.
«Привези и живи» — таков слоган предлагаемого жилища. Стоимость железобетонного жилища составляет 3 800 рублей. Продавец заявляет, что кольцо-дом изготовлено по ГОСТу и паспорту качества.
Ранее на «Авито» был выставлен на продажу бьюти-коворкинг за 3,5 млн рублей.
Отметим, что первыми на объявление обратили внимание пользователи Pikabu.Бизнес Татарстан
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