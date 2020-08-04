В Челнах новая ледовая арена получила название «КАМАЗ», а футбольный манеж — «Победа»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, какие названия получили новые спортивные объекты в городе. По его словам, ледовая арена, которая возводится на улице 40 лет Победы, будет называться «КАМАЗ».

Крытый футбольный манеж в парке «Гренада» получил название «Победа», передает пресс-служба мэрии Челнов.

Магдеев также сообщил, что крытый каток готов уже на 75%. Футбольный объект завершен на 91%.

«Объекты на финишной прямой», — заключил градоначальник.

Напомним, что футбольный манеж в Челнах был заложен в декабре 2019 года одновременно с аналогичными объектами в Казани и Нижнекамске.