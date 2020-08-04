В Казани построенный в Горкинско-Ометьевском лесу травмоцентр подорожал почти на 100 млн рублей

В Казани все еще продают здание, которое компания экс-депутата Госсовета РТ Валерия Шлычкова построила на территории Горкинско-Ометьевского леса под травмоцентр. За год его цена выросла с 620 до 710 млн рублей.

В новом объявлении объект позиционируется как помещение свободного назначения. Однако в тексте автор указывает, что речь идет о Реабилитационном травматологическом центре.

Площадь здания составляет 9 557,9 кв. м. Введено в эксплуатацию оно в январе 2019 года.

Напомним, что именно с этого медучреждения начался скандал о вырубке деревьев в Горкинско-Ометьевском лесу. Активное противостояние местных жителей строительству травмоцентра и роддома «Клиники Нуриевых» привело к тому, что власти Казани привлекли к решению проблемы помощника президента Татарстана Наталию Фишман-Бекмамбетову. В результате родился проект благоустройства леса.