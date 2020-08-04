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Общество

Депутат Госдумы от Татарстана выступил за ужесточение наказания за несоблюдение режима

10:38, 04.08.2020 1
Депутат Госдумы от Татарстана выступил за ужесточение наказания за несоблюдение режима
Фото: Реальное время

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич выступил за ужесточение наказания за нарушение масочно-перчаточного режима. Парламентарий считает, что люди расслабились, что уже привело к росту заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае.

Парламентарий считает, что это результат недоработки работы властей.

«После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся. Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил», — сказал Менделевич «Известиям».

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 во время путешествий.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:05
    что деньги кончились у депутатов на вип салоны в самолетах??
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