В Роспотребнадзоре Татарстана дали советы, как обезопасить себя от коронавируса в путешествиях

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 во время путешествий.

В первую очередь, советует заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, перед поездкой в тот или иной регион следует узнать все о ситуации с коронавирусом там, а также о действующем режиме ограничений.

Она напомнила, что масочный режим действует по всей территории России и посоветовала взять с собой запас средств индивидуальной защиты: маски, чтобы их можно было менять каждые 3 часа, и перчатки.

Также на отдыхе рекомендуется избегать большого скопления людей. Важно соблюдать дистанцию в санаториях и отелях, а при поездке «дикарями» необходимо следить за продуктами, которые покупаете, и использовать только бутилированную воду, чтобы не заразиться кишечной инфекцией.

Помимо этого, с собой стоит взять антисептики, чтобы можно было обработать руки там, где нет возможности их помыть.

Вчера Авдонина сообщила, что в Татарстане выявили один завозной случай из курортов РФ.