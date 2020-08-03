95-летний десантник из Татарстана побывал на юбилее ВДВ в Москве — видео

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95-летний десантник из Татарстана Павел Клетнев побывал на праздновании 90-летия Воздушно-десантных войск в Москве, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В российской столице этот праздник отметили с размахом: со всей страны были приглашены заслуженные десантники. Для них устроили насыщенную программу — экскурсии, показательные выступления и торжественные мероприятия на Красной площади.

Праздничные мероприятия, на которые пригласили ветерана, длились 4 дня.



Павел Клетнев начинал боевой путь под Ленинградом в 1942 году, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Очередной свой прыжок он сделал в возрасте 91 года.

